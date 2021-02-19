СМИ: некоторые жители Техаса получили счет за электричество на несколько тысяч долларов

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Жители штата Техас получили необычайно высокие счета за электричество на фоне роста оптовой стоимости энергии из-за аномального похолодания. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал KHOU.

По его информации, некоторые жители Техаса удивились, получив в последние несколько дней счет за электричество на сумму свыше тысячи долларов. В ряде случаев она достигала нескольких тысяч долларов, при этом один из жителей прислал фотографию счета на $17 тыс. При этом, по его признанию, за весь январь он заплатил за электричество всего $660.

Телеканал поясняет, что подобный неприятный сюрприз может ожидать тех жителей Техаса, которые пользуются гибким тарифом, оплачивая лишь то количество электроэнергии, которым они воспользовались. Те же, кто платит за электричество по фиксированному тарифу, не должны получить большой счет. По данным KHOU, это объясняется тем, что в условиях резкой нехватки электроэнергии ее стоимость для оптовых закупщиков резко возросла - с $50 до $9 тыс. за мегаватт на фоне резкого похолодания.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт в четверг проинформировал, что после относительного потепления обстановка в штате постепенно нормализуется. Во вторник более 4,3 млн жителей штата оставались без электричества. Подача электроэнергии к настоящему моменту уже восстановлена почти в 2 млн домов. Как информировал портал poweroutage.us, из около 12,5 млн подключенных к сети пользователей в штате без света остаются немногим более 171 тыс.