Стоимость биткойна превысила $56 тыс.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 8,86% и в пике достигал $56,175 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Coindesk на 00:17 мск. Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По данным на 00:33 мск, биткойн рос на 8,56% и находился на уровне $56,018 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".