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Авиавласти США по спутникам следят за полетами вернувшихся в эксплуатацию Boeing 737 MAX

По данным Bloomberg, информацию Федеральному авиационному управлению предоставляет частная американская компания Aireon

ТАСС, 20 февраля. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США при помощи спутников наблюдает за всеми полетами лайнеров Boeing 737 MAX, эксплуатация которых возобновилась в ряде стран после ее приостановки из-за двух авиакатастроф. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, информацию ФАУ предоставляет частная американская компания Aireon. Широкая сеть ее оборудования помогает отслеживать курс самолета на протяжении всего его пути. В ФАУ пояснили, что так специалисты ведомства смогут своевременно начать расследование, если во время полета произойдет внештатная ситуация.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек.

После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы.

18 ноября 2020 года глава ФАУ Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В декабре в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.

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