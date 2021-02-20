Авиавласти США по спутникам следят за полетами вернувшихся в эксплуатацию Boeing 737 MAX

ТАСС, 20 февраля. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США при помощи спутников наблюдает за всеми полетами лайнеров Boeing 737 MAX, эксплуатация которых возобновилась в ряде стран после ее приостановки из-за двух авиакатастроф. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, информацию ФАУ предоставляет частная американская компания Aireon. Широкая сеть ее оборудования помогает отслеживать курс самолета на протяжении всего его пути. В ФАУ пояснили, что так специалисты ведомства смогут своевременно начать расследование, если во время полета произойдет внештатная ситуация.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек.

После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы.

18 ноября 2020 года глава ФАУ Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В декабре в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.