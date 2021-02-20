"Опора России" предложила разрешить россиянам заселяться в гостиницы по загранпаспортам

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к МВД с просьбой проработать вопрос о возможности заселять в гостиницы граждан РФ по заграничному паспорту. Об этом сообщается в протоколе заседания экспертной группы по трансформации делового климата (ТДК) по направлению "Развитие предпринимательства в сфере туризма", подписанном руководителем группы и вице-президентом "Опоры России" Алексеем Кожевниковым (копия есть у ТАСС).

"Просить МВД России проработать вопрос о возможности изменения законодательства в целях предоставления возможности заселения в гостиницы, расположенные на территории Российской Федерации, граждан Российской Федерации по заграничному паспорту независимо от места постоянного проживания (в Российской Федерации или за пределами Российской Федерации). Срок - до 1 апреля 2021 года", - говорится в документе.

По словам Кожевникова, в МВД признают существование проблемы и отреагировали на предложение "хорошо". "К примеру, это касается поездок в зарубежные страны. Ты летишь из региона в Москву и затем в другую страну. У тебя на руках только загранпаспорт. Неожиданно продолжительная задержка рейса или его отмена на неопределенное время. Ты хотел бы заселиться в гостиницу, однако сделать это не сможешь по своему загранпаспорту. Хотя это тоже документ, который тебе выдают с предъявлением обычного российского паспорта. В рамках нашей работы ТДК в туризме мы обратились к МВД РФ и получили положительный отклик по проработке этого вопроса - разрешить гостиницам селить наших российских граждан по загранпаспортам", - пояснил вице-президент "Опоры России".

По его словам, это поможет туристам и даст возможность отельерам избежать избыточной административной ответственности.