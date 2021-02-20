WSJ: газета Los Angeles Times может сменить владельца

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Американская газета Los Angeles Times, которая входит в число ведущих изданий США, может сменить владельца. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, американский миллиардер Патрик Синьсян, которому принадлежит Los Angeles Times, рассматривает возможность ее продажи. Новым владельцем газеты может стать нью-йоркская инвестиционная компания Alden Global Capital.

Бизнесмен приобрел несколько газет, в том числе Los Angeles Times и San Diego Union-Tribune, в 2018 году у компании Tronc, которая теперь называется Tribune Publishing. Согласно условиям сделки, он заплатил $500 млн, а также взял на себя пенсионные обязательства перед сотрудниками издания в размере около $90 млн.

По сведениям The Wall Street Journal, миллиардер посчитал, что владеть Los Angeles Times слишком убыточно. Он недоволен тем, что аудитория издания в интернете растет слишком медленно. Кроме того, Синьсян уделяет в настоящее время основное внимание попыткам разработать вакцину от нового коронавируса. Согласно последним оценкам журнала Forbes, суммарная стоимость активов предпринимателя составляет около $8,3 млрд.

Los Angeles Times, основанная в 1881 году, в последние годы сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. На сайте издания сообщается, что ежемесячно его посещают более 30 млн пользователей.