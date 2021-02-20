Google уволила специалиста по этике искусственного интеллекта за утечку информации

ТАСС, 20 февраля. Корпорация Google уволила руководителя исследовательской группы по этике искусственного интеллекта (ИИ) Маргарет Митчелл. Об этом бывшая сотрудница сообщила в пятницу в Twitter.

"Я уволена", - написала Митчелл.

Google объяснила такое решение "нарушением корпоративной этики и правил [компании] в области безопасности". "Это включает утечки конфиденциальных деловых документов и личных данных других сотрудников", - цитирует портал Axios заявление корпорации.

Ранее возглавлявшая группу по этике ИИ Тимнит Гебру покинула пост в декабре прошлого года. Как информировал телеканал CNN, Гебру - темнокожая женщина - в письме к руководству компании обратила внимание на то, что среди сотрудников, по ее мнению, мало представителей меньшинств. По ее словам, из-за этого ее и уволили. В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что Гебру в качестве возможной причины называла также свой отказ отозвать публикацию исследования с критикой одной из технологий Google. В компании при этом утверждают, что специалист ушла по собственному желанию.

Митчелл ранее критиковала увольнение Гебру как дискриминационное. По данным Axios, Митчелл искала в электронных письмах персонала признаки дискриминации в отношении коллеги. За это в январе ее лишили доступа к корпоративной почте, после чего компания стала проверять деятельность сотрудницы.