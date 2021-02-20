Продажи носков и пен для бритья в преддверии 23 февраля выросли в два-три раза

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Продажи носков и пен для бриться в преддверии Дня защитника Отечества выросли более чем в два раза, следует из данных онлайн-площадки Wildberries и крупнейшего российского оператора фискальных данных "Платформы ОФД" (имеются в распоряжении ТАСС). Также выросли продажи мужских аксессуаров, сладостей и товаров для геймеров.

"С 1 по 18 февраля 2021 года продажи товаров для мужчин выросли на 59% в штуках по сравнению с 1 по 18 января 2020 года. В 2021 году наиболее популярными стали "стереотипные" подарки, которые неизменно ассоциируются с этим праздником, - носки, трусы и пены для бритья - в штуках проданных товаров их оказалось больше всего. Так, рост продаж мужских носков составил 135% в штуках к началу года, трусов - 61%, пен для бритья - 252%", - сообщили в Wildberries.

В "Платформе ОФД" (обрабатывает чеки с 1 млн онлайн-касс в РФ) ТАСС сообщили, что за первые четыре дня предпраздничной недели (15-18 февраля 2021 года), было продано столько же пар носков, сколько за всю первую половину февраля (1-14 февраля). Средний чек затрат на одну покупку составил 494 рублей, что на 36% выше, чем месяц назад, и на 20% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении вырос по сравнению с прошлогодним периодом на 21%.

"В этом году особенно заметен рост доли онлайн-покупок данной категории. Если в прошлом году в интернете покупали лишь 1-2% носков, в этом году - уже 13%. В обычных магазинах чаще всего покупают однотонные изделия, чаще черного и серого цвета, в готовом комплекте из четырех или пяти пар. Однако в онлайн-магазинах чаще всего берут цветные носки, либо с определенным тематическим принтом, в комплекте из 8-10 пар. Больше всего покупают носки из хлопковой ткани, размерного ряда 25-29 (40-44 размер мужской обуви)", - отмечают аналитики "Платформы ОФД".

У покупательниц Wildberries востребованы антибактериальные и ароматизированные модели. Стоимость заказа носков, этих простых на первый взгляд подарков, может достигать 8 тыс. рублей - это цена наиболее дорогой покупки к 23 февраля за нижнее белье премиум-класса. Еще один рекордный заказ за 6,6 тыс. рублей - набор из 30 пар "дышащих" носков из бамбука.

Эксперты службы аналитики "Платформы ОФД" поясняют, что закупка чулочно-носочных изделий для мужчин, как правило, происходит большими упаковками, чтобы хватило сразу на несколько месяцев. "Традиционно, перед Днем защитника Отечества наступает период пересмотра и обновления гардероба, а вместе с тем и носочных комплектов", - отмечают эксперты.

Популярные подарки

Недорогим и востребованным подарком, по данным Wildberries, также стали мультитулы - многофункциональные ручные инструменты - спрос на которые взлетел на 247%. Продажи наборов инструментов увеличились на 125%, отверток - на 101%, а дрелей - на 62%.

Также среди популярных покупок к Дню защитника Отечества на Wildberries отмечают: ремни (рост продаж на 133%), галстуки (+144%), кошельки (+174%). Кроме того, неизменным подарком к 23 февраля остаются рубашки (+54%).

"Стремясь выбрать недорогой, но оригинальный презент друзьям и коллегам, россиянки приобретали также "брутальные" подарочные сладости, рост продаж в штуках которых составил 255%. Хитом продаж стал фигурный шоколад в форме воблы и набора "гаечных ключей". Выбирая подарки для близких родственников - например, для своих сыновей или мужей, россиянки покупали более дорогостоящие подарки, например игровые консоли, продажи которых в штуках выросли вдвое. Продажи игровых пультов выросли на 267%, планшетов - на 38% смартфонов на 15%, фитнес-браслетов на 41%, музыкальных наушников - на 36%, отметили аналитики онлайн-площадки.