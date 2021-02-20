Около 8% работающих россиян продлят выходные на 23 февраля отпуском или отгулами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 8% работающих россиян продлят выходные на 23 февраля дополнительным отпуском или отгулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

День защитника Отечества в России отмечается 23 февраля. В связи с праздником россиян ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля и короткая трехдневная рабочая неделя.

"Выходные на День защитника Отечества в этом году продлятся с 21 по 23 февраля, и 8% работающих граждан продлят их отпусками и отгулами. Причем женщины стремятся увеличить отдых на 23 февраля чуть чаще мужчин: 10 и 8% соответственно. Однако большинство россиян (69%) не станут продлевать выходные дни. Каждый десятый пока не определился. 13% работают по сменному графику", - говорится в тексте опроса.

Исследование проводилось 18-19 февраля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.