"Ъ": Россия и Саудовская Аравия подписали контракт о 1-м этапе создания производства АК

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия подписала контракт на реализацию первого этапа создания совместного производства автоматов Калашникова с Саудовской Аравией. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в субботу.

"Что касается контракта на реализацию первого этапа создания совместного производства автоматов Калашникова, то он подписан сторонами и проходит межгосударственные процедуры согласования, после чего вступит в силу", - рассказал Мантуров.

Ранее генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов в интервью РБК сообщил, что "Калашников" готов вести работы с Саудовской Аравией в рамках производства автоматов АК-103, которое было утверждено в меморандуме от октября 2017 года. Он отметил, что задержка в его исполнении вызвана пандемией коронавируса нового типа COVID-19.