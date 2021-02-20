AstraZeneca намерена произвести в Японии партию вакцин на более чем 40 млн человек

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует произвести на территории Японии партию своих вакцин от нового коронавируса, рассчитанную на более чем 40 млн местных жителей. Об этом в субботу в интервью телеканалу NHK заявил представитель японского подразделения фармкомпании Митио Танака.

По его словам, AstraZeneca поручила производство препарата японской фармацевтической компании JCR, которая будет выпускать вакцины на своем предприятии в префектуре Хёго на западе Японии. Отмечается, что JCR уже получила от британско-шведской фармкомпании образец препарата для его дальнейшего массового производства.

5 февраля AstraZeneca подала заявку в японский Минздрав на сертификацию своей вакцины. 14 февраля ведомство разрешило использование в стране препарата американской компании Pfizer, после чего в Японии стартовала массовая вакцинация. Помимо Pfizer и AstraZeneca, японские власти подписали соглашение о поставке препаратов от коронавируса с американской биотехнологической фирмой Moderna.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе будут привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс охватит около 3,7 млн японских врачей. На втором этапе, который начнется не ранее 1 апреля, к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.