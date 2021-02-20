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Госдеп допустил санкции по "Северному потоку - 2" против "Фортуны" и "КВТ-Рус"

Против судна и компании ранее уже были введены ограничения администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа
© Stefan Sauer/dpa via AP

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" (Nord Stream 2), который был передан в Конгресс, российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют другие американские рестрикции, введенные еще администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).

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"Сегодня в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода "Северный поток - 2", администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

По его словам, это судно "Фортуна" и его владелец "КВТ-Рус", "против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом".

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