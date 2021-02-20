Facebook вернулся к переговорам с правительством Австралии

СИДНЕЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Корпорация Facebook, ограничившая в четверг часть функций одноименной социальной сети в Австралии, вернулась к переговорам с правительством страны. Об этом в субботу заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить продолжение дискуссии [между правительством Австралии и Facebook], чтобы мы сумели привести их к успешному завершению. Я рад, что Facebook решила, по всей видимости, снова подружиться с нами и возобновить разговор", - цитирует премьера новостной портал 7News.

Также Моррисон отметил, что принял извинения вице-президента Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймона Милнера, принесенные после того, как сотни страниц государственных и общественных организаций Австралии оказались заблокированы социальной сетью. Милнер отметил, что компания "сожалеет об ошибках", допущенных при отключении функции публикации, просмотра и распространения новостей для австралийских пользователей, однако подчеркнул, что развитие ситуации целиком зависит от действий федерального правительства Австралии.

Ранее главный казначей Австралии Джош Фрайденберг заявил, что продолжит обсуждение положений кодекса с основателем Facebook Марком Цукербергом в эти выходные, и в ходе переговоров попытается решить проблему ограничения функционала социальной сети для австралийских пользователей.

18 февраля администрация Facebook отключила возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии. Эти ограничения затронули также ряд учреждений и организаций, не имеющих отношения к медиа. Оказались заблокированы страницы некоторых региональных министерств и ведомств, государственных служб и ряда социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы "очень широким" пониманием того, что является новостями, и восстановила работу "случайно затронутых страниц".

В настоящий момент австралийский парламент рассматривает кодекс поведения игроков медиарынка, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ. Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии заявил, что этот закон заставит их платить за "контент, который они не просили". По его мнению, новый кодекс создаст условия, при которых правительство страны будет решать, кто и какие соглашения заключает, а также определять, кто и сколько платит.