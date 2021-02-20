В закон о семеноводстве включили меры по противодействию ввозу в Россию ГМО-семян

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Меры по противодействию ввозу в РФ генно-инженерно-модифицированных семян включены в закон о семеноводстве. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Зампред правительства Виктория Абрамченко рассказала, что важнейшей новеллой законопроекта являются меры по противодействию ввозу на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных семян и по проведению оценки посевов (посадок) семян сельскохозяйственных растений на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, правительство подготовило новую редакцию закона "О семеноводстве", который регулирует оборот семян на территории страны, устанавливает требования к качеству продукции. Документ внесен в Государственную думу.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено установление порядка проведения аудита лабораторий иностранных государств по испытанию семян. Минсельхозу совместно с Россельхознадзором предстоит продолжить работу с ЕЭК по вопросу установления на уровне ЕАЭС порядка ввоза и перемещения генно-инженерно-модифицированных семян сельскохозяйственных растений и контроля за их обращением на территории ЕАЭС. Также выявлению наличия генно-инженерно-модифицированных организмов в посевах и семенах будет способствовать генетическая паспортизация. Как пояснили в аппарате вице-премьера, это позволит обеспечить права оригинаторов или их патентообладателей.

Помимо этого, как отмечается в сообщении, законопроект устанавливает обязательные требования к обороту семян сельскохозяйственных растений и осуществлению связанной с ним деятельности (наличие документов при ввозе на территорию страны; при обороте семян в Российской Федерации), к их использованию, производству реализации, транспортировке и хранению. Абрамченко сообщила, что законопроектом будут урегулированы вопросы формирования и ведения государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.

В документе также впервые предусмотрено утверждение правительством перечня родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на продовольственную безопасность. Сорта и гибриды из этого перечня подлежат включению в государственный реестр. "Такой перечень будет разработан с учетом критериев, установленных Доктриной продовольственной безопасности, а также рекомендаций Минздрава по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. В перечень также предполагается включить кормовые растения, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства и рыбного хозяйства", - пояснила вице-премьер.

Другие меры законопроекта

Кроме того, как сообщили в аппарате Абрамченко, для исключения поступления на рынок фальсифицированных семян, семян с низкими сортовыми и посевными качествами и обеспечения безопасности конечной продукции законопроектом предусматривается осуществление федерального государственного контроля в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, а также создание федеральной государственной информационной системы в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС "Семеноводство"). Абрамченко констатировала, что в России на сегодняшний день отсутствует единая и полная информационная база партий произведенных для продажи или посева семян. Таким образом, любой анализ рынка семян (дефицита или профицита позиций, доли иностранных сортов и гибридов, тенденций спроса и предложения, влияния государственной поддержки на отрасль - эффективности субсидирования) является примерным и не отражающим реальное положение вещей в одной из самых значимых отраслей АПК.

"Создаваемая цифровая система призвана стать такой платформой, где все заинтересованные физические и юридические лица смогут получать информацию о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая", - отметила вице-премьер.

В самой ФГИС будет содержаться информация о лицах, осуществляющих производство, хранение, реализацию и использование семян, о местах их производства и выращивания, о фактических объемах их производства и реализации, о показателях их качества, об отсутствии или наличии семян, содержащих генно-инженерный материал; о сортах и гибридах растений, сведения о которых внесены в государственный реестр, о ввезенных на территорию страны и вывезенных из нее семенах сельхозрастений. Проектом закона также регулируется оборот семян сельскохозяйственных растений в Российской Федерации, который будет возможен только в случае их включения в государственный реестр с предварительным их испытанием по хозяйственно полезным признакам или свойствам при наличии удостоверения об их качестве.

Кроме того, законопроектом регулируется формирование Федерального фонда семян лесных растений. Такой фонд, по мнению Абрамченко, призван создавать и поддерживать запасы семян, предназначенных для обеспечения воспроизводства лесов и лесоразведения на случай стихийных бедствий или иных ЧС, а также для регионов, где не осуществляется производство семян или имеются ограниченные возможности для их производства, например из-за природно-климатических условий.

По мнению Абрамченко, семеноводство является стратегической отраслью, являющейся основой как в АПК, так и лесном хозяйстве. Ежегодная потребность Российской Федерации в семенах, по разным оценкам, составляет от 10 млн до 14 млн тонн. "С учетом потребности страны в семенах в таких масштабных объемах, формирование прозрачного, свободного от фальсификата и ГМО рынка качественных и безопасных семян - задача архиважная, от успешного решения которой зависит продовольственная безопасность страны и качество продукции", - заявила вице-премьер.

По данным Россельхознадзора, в России находятся в обороте значительные объемы семян - 30% и более - без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, фальсифицированных, некондиционных семян с низкой всхожестью, с просроченным сроком реализации семян зерновых, овощных, технических плодовых и других культур, семена неизвестного происхождения. "По расчетам экспертов, по причине использования не попавшего под контроль Россельхознадзора семенного и посадочного материала наша страна в 2019 году недополучила более 300 млрд рублей", - добавила Абрамченко. Вред, причиненный в результате нарушения обязательных требований и требований национальных стандартов в сфере семеноводства, носит масштабный характер - снижается урожайность сельхозкультур и, как следствие, валовый сбор.