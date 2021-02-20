Reuters: в Нью-Йорке прокурор запросил данные о налоговых отчислениях Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс запросил в связи с расследованием у профильного управления данные о налоговых отчислениях бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его сведениям, аппарат Вэнса направил в налоговое управление города Нью-Йорк повестку с требованием предоставить документы, касающиеся Трампа и его компании Trump Organization. Как отмечается в публикации, прокурор запросил данные материалы в связи с проведением расследования по уголовному делу.

Как уточняет агентство, следователи пытаются выяснить, пыталась ли указанная компания искусственно завышать стоимость своих активов с целью получения кредитов на более выгодных условиях, а также занижать этот же показатель для уменьшения налоговых отчислений. В схожей мошеннической деятельности Trump Organization подозревает генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Она проводит собственное расследование.

Вэнс с 2019 года добивается от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Республиканец предпринял целый ряд попыток через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.