{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центробанк зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России

По данным Банка России, объем трансграничных переводов из РФ по итогам 2020 года составил $7,4 млрд

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем трансграничных переводов из России, осуществленных физическими лицами через платежные системы, составил по итогам 2020 года $7,4 млрд, что является минимальным значением с 2017 года, следует из данных Банка России.

При составлении аналитики по международным переводам регулятор использует отчетность кредитных организаций, данные платежных систем "Золотая корона", Western Union, CONTACT, "Юнистрим", а также информацию "Почты России".

В 2019 году объем трансграничных переводов составил $7,5 млрд, в 2018 году - $9,5 млрд. В 2017 году этот показатель достигал $9,2 млрд. Последнее наименьшее значение отмечалось в 2016 году - тогда объем переводов физических лиц из России за границу был равен $7,3 млрд.

Большая часть переводов из России в 2020 году была направлена в страны СНГ ($6,2 млрд). Наименьший объем переводов в прошлом году был совершен в апреле - $306 млн. Наибольшая сумма была достигнута в декабре - $765 млн.

Теги
Россия
В СФ просят обязать ликвидаторов разливов нефти применять карты экологически уязвимых зон
Использование карт значительно снижает негативные экономические и экологические последствия разливов, отметили в Совете Федерации
Читать полностью