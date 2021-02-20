Центробанк зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем трансграничных переводов из России, осуществленных физическими лицами через платежные системы, составил по итогам 2020 года $7,4 млрд, что является минимальным значением с 2017 года, следует из данных Банка России.

При составлении аналитики по международным переводам регулятор использует отчетность кредитных организаций, данные платежных систем "Золотая корона", Western Union, CONTACT, "Юнистрим", а также информацию "Почты России".

В 2019 году объем трансграничных переводов составил $7,5 млрд, в 2018 году - $9,5 млрд. В 2017 году этот показатель достигал $9,2 млрд. Последнее наименьшее значение отмечалось в 2016 году - тогда объем переводов физических лиц из России за границу был равен $7,3 млрд.

Большая часть переводов из России в 2020 году была направлена в страны СНГ ($6,2 млрд). Наименьший объем переводов в прошлом году был совершен в апреле - $306 млн. Наибольшая сумма была достигнута в декабре - $765 млн.