Ozon запустил экспресс-доставку готовой еды

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ozon вышел на рынок экспресс-доставки готовой еды. Первым партнером сервиса Ozon Express станет "Азбука вкуса". Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

"Сервис Ozon Express начал доставлять готовую еду из своих дарксторов. Первым партнером по новому ассортименту стала "Азбука вкуса". На площадке уже представлены порядка 100 товарных наименований готовой еды собственного производства "Азбуки вкуса", ассортимент будет увеличиваться", - говорится в сообщении. "Расширение ассортимента - один из драйверов роста Ozon Express. Благодаря сотрудничеству с "Азбукой вкуса" мы запускаем новую для нас категорию - готовой еды", - отметила директор по развитию бизнеса Ozon Express Елена Шульгина, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее Ozon учредил микрофинансовую компанию - ООО "МКК "Озон кредит".

Ozon Express - сервис экспресс-доставки продуктов и других товаров интернет-платформы Ozon по Москве и в ряде крупных городов Подмосковья. Сейчас у сервиса 8 дарксторов в разных районах столицы. В 2021 году сервис планирует открыть новые дарксторы в Москве и Подмосковье, а также начать региональную экспансию.

"Азбука вкуса" - российская розничная компания, развивает сеть из более чем 170 магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин, сервис доставки готовой еды "АВ Экспресс Меню", свое кулинарное производство и собственные торговые марки. Ретейлер развивает собственное производство еды с 2012 года на трех фабриках-кухнях в Москве и Санкт-Петербурге.