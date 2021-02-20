Исследование: деловая активность бизнеса РФ почти достигла допандемийных показателей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Деловая активность российского бизнеса в январе практически сравнялась с допандемийными показателями февраля 2020 года. Об этом свидетельствует ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, которое провели Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

"Согласно индексу RSBI, деловая активность малого и среднего бизнеса третий месяц подряд стремится в зону роста, и в январе 2021 года она составила 49,3 пункта, практически сравнявшись с допандемийными показателями февраля 2020 года", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 773 компаний сектора малого и среднего предпринимательства из всех регионов России.

Уточняется, что значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В декабре 2020 года, то есть месяцем ранее, деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 46,5 пунктов.

"Малый и средний бизнес в большинстве своем смог адаптироваться к новым реалиям, а дальнейшее снятие коронавирусных ограничений, массовая вакцинация, увеличение спроса на товары и услуги будут способствовать дальнейшему восстановлению деловой активности, о чем свидетельствует движение индекса к зоне роста", - прокомментировал результаты исследования вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

Глава "Опоры России" Александр Калинин, комментируя исследование, отметил, что 2021 год по плану правительства РФ должен стать годом восстановительного роста. "Однако, отмечая эти позитивные тенденции, не стоит забывать о тех отраслях, которые существенно пострадали. Например, общепит, потери которого составили 20% по официальным данным, а по опросам предпринимателей - более 30% и даже до 50%", - указал он. Также глава бизнес-объединения выразил обеспокоенность, что "стремление набирать персонал в малом бизнесе пока не сформировалось".