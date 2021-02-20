Чернышенко обсудил с главой ВЭФ создание центра четвертой промышленной революции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"В рамках диалога обсуждалась возможность создания в России центра четвертой промышленной революции, который в прошлом году планировалось открыть на площадке Сбербанка. Однако в связи с пандемией COVID-19 подписание соглашения с Всемирным экономическим форумом, который является инициатором проекта, было отложено", - сообщили в аппарате.

Совместно с другими центрами в более чем 10 странах мира предполагается, что российский центр будет разрабатывать подходы к нормативному регулированию и этике в инновационных отраслях экономики, делиться передовыми решениями в технологической сфере. С его помощью будут привлекаться к реализации проектов лучшие международные эксперты, а также обеспечены условия для международного обмена опытом. Центр будет иметь собственный офис и штат сотрудников.

"Сейчас ведется проработка меморандума о сотрудничестве. Следующая встреча весной этого года будет посвящена плану "быстрых побед" на ближайшие три года, чтобы был четкий горизонт совместных действий и синхронизация наших усилий. Россия готова делиться своими наработками и намерена выстраивать выгодное для себя сотрудничество в технологических сферах с мировыми лидерами отрасли в сфере ИИ, робототехники, беспилотного транспорта и других актуальных направлений", - сказал вице-премьер.

Также на встрече Чернышенко предложил в качестве платформы реализации проекта с российской стороны АНО "Цифровая экономика".

На встрече также присутствовал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который рассказал, что Россия по части учета углеводородов и поглощающей способности лесов разработала свою методику расчета поглощающей способности. "Мы неоднократно заявляли, что существующая методика, одобренная международным сообществом, не учитывает несколько важных факторов, присущих России", - отметил он. По словам Решетникова, например, она не включает в себя учет резервных лесов и лесов, которые растут на сельхозугодьях.

"Может быть в других странах этого нет, но Россия имеет огромную площадь. И у нас 40% сельскохозяйственных земель покрыты лесом. Поэтому мы будем приветствовать, если ВЭФ, как уважаемый в мировом сообществе формат общения между странами, сможет стать той площадкой, на которой мы будем взаимодействовать с зарубежными коллегами по вопросам учета углеродных единиц с обобщением мнений всех сторон этого вопроса, включая и национальные особенности", - сказал глава МЭР.