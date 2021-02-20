Минэнерго предложило создать механизм регулирования цен на металлопродукцию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ выступает за создание механизма для регулирования и стабилизации цен на металлопродукцию на российском рынке. Об этом говорится в письме главы ведомства Николая Шульгинова, направленному вице-премьерам РФ Александру Новаку и Юрию Борисову, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Минэнерго России полагает целесообразным поручить Минэкономразвития России, Минпромторгу России, ФАС России, Минфину России проработать вопрос реализации регуляторного механизма, который позволит стабилизировать цены на металлы на внутреннем рынке", - подчеркнул в письме Шульгинов.

Глава Минэнерго отметил, что ограниченный рост тарифов на электроэнергию и одновременное существенное подорожание металлов могут привести к увеличению стоимости инвестиционных проектов генерирующих компаний и срыву сроков реализации текущих инвестпроектов.

В Минэнерго подтвердили ТАСС факт отправки письма.

Ранее ассоциация "Совет производителей энергии" направило заместителю министра энергетики РФ Павлу Сниккарсу письмо, в котором предложило ведомству организовать совещание с Минпромторгом РФ для обсуждения роста цен на металлопродукцию.

О росте цен на металлопродукцию

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября увеличилась более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба РФ.

Минпромторг также не исключает введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной, говорил ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В то же время ассоциация "Русская сталь" заявляла, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения, то есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально.