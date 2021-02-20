Выручка Роскосмоса по программе диверсификации увеличилась почти в два раза

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Выручка Роскосмоса в 2020 году осталась почти на уровне 2019 года, по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза у нас выросла, до 12 млрд рублей", - сказал Рогозин.

По его словам, это поставки энергооборудования, которое Роскосмос производит на своих предприятиях.