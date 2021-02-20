РЖД нашли способ увеличить пропускную способность погранперехода с Китаем на треть

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Грузовые составы с новой весовой нормой в комплексе с модернизацией станций для приема поездов позволит увеличить пропускную способность железнодорожного погранперехода Гродеково - Суйфэньхэ на границе РФ и Китая на треть. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Компания провела тестовую поездку для определения технической возможности увеличения весовой нормы поездов на погранпереходе с Китаем. Движение на участке Воздвиженский - Гродеково - Суйфэньхэ осуществляется на тепловозной тяге. Поэтому в испытаниях был задействован новый мощный трехсекционный локомотив 3ТЭ25К2М, используемый на неэлектрифицированных линиях. В настоящее время на участке курсируют грузовые поезда массой не более 3,6 тыс. тонн.

Приграничные станции рассчитаны на этот норматив и могут принимать составы длиной до 41 условного вагона, после модернизации показатель можно увеличить до 71 вагона. Результат испытаний показал, что масса грузовых поездов может быть увеличена до 5,2 тыс. тонн. На основе полученных данных специалисты проведут расчет оптимального использования новых локомотивов на этом участке.