Чернышенко предложил решить вопрос оплаты труда научных сотрудников с помощью цифровизации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть возможность создания цифровых инструментов, которые позволят сделать процесс оплаты труда научных сотрудников прозрачным. Об этом он сообщил на совещании в режиме ВКС по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций в сфере высшего образования и науки.

"Президентом в рамках выполнения майских указов поставлена задача обеспечить достойный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, которая должна быть как минимум в два раза выше средней по экономике региона. И факты отклонения в меньшую сторону - повод пересмотреть всю систему. Государство выделяет средства на оплату труда и должно иметь возможность четко понимать, как и по какому принципу ведутся расходы, какие нормы установлены в соотношении уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. Цифровая трансформация может стать основой для создания понятного и прозрачного механизма формирования, начисления и контроля бюджетных расходов организаций в масштабах страны", - сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, современные информационные технологии позволят отладить процесс контроля расходов бюджетных организаций в сфере высшего образования и науки по всем специалистам.

В аппарате вице-премьера отметили, что в совещании принимали участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители Минцифры России, Минтруда России, Минфина России, казначейства и других министерств и ведомств. Как отметили участники совещания, разработка единого современного инструмента требует определенного времени, при этом исполнение поручения оперативного решения проблемы находится на постоянном контроле у минобрнауки, - добавили в аппарате вице-премьера.

Ситуация с зарплатами ученых

На заседании совета по науке и образованию 8 февраля старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила президенту России Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей.

Президент поручил разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. СК и прокуратура также начали проверку. При Министерстве науки и высшего образования (Минобрнауки) России был создан Совет директоров научных организаций, который займется совершенствованием механизмов оплаты труда научных сотрудников.