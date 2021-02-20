Власти Пермского края продлили меры поддержки для предпринимателей в период пандемии

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края продлили региональные меры поддержки для местных предпринимателей. До конца 2021 года для них сохранятся налоговые каникулы и пониженная ставка налогообложения, сообщил журналистам в субботу губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Пермский край одним из первых в России разработал и внедрил региональные механизмы поддержки бизнеса, они важны для восстановления экономики региона, поэтому до конца этого года на уровне 1,6% заморожена ставка по налогу на имущество для организаций, владеющих торгово-офисными объектами. Продлены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения", - пояснил Махонин.

Он уточнил, что на финансовую помощь предприятиям, компаниям и индивидуальным предпринимателям из бюджета региона в 2020 году было направлено более 1 млрд рублей, помощь получили 190 тыс. жителей Пермского края.

"На 2021 год также предусмотрены средства на финансовые меры поддержки малых и средних предприятий. В том числе на субсидирование части затрат в обрабатывающем производстве, туризме, гостиничном бизнесе и других сферах предусмотрено 95 млн рублей", - добавил губернатор.