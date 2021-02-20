Уровень безработицы в Пермском крае с 2020 года снизился почти в 2,5 раза

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Безработица в Пермском крае с 2020 года снизилась почти в 2,5 раза. Так, если в сентябре на учете в службе занятости состояло порядка 67 тыс. человек, то сейчас - около 28 тыс. жителей региона, сообщили ТАСС в Министерстве социального развития Прикамья.

"В Пермском крае уровень безработицы вернулся к допандемийному. С начала 2020 года наблюдался значительный прирост числа людей, которые состоят на учете в Центре занятости. <...> в сентябре 2020 года на учете в качестве безработных состояло порядка 67 тыс. человек, то сегодня - порядка 28 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

Полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, который находится в рабочей поездке в регионе, в беседе с журналистами отметил, что Прикамье стало первым из 14 регионов ПФО кому удалось вернуться на уровень безработицы, существовавший до пандемии. "Уровень безработицы ниже, чем среднероссийский, что в Пермском крае - достаточно редкое явление. Пермский край - первый регион в Приволжском федеральном округе, кто снизил уровень безработицы, и он пришелся сейчас по процентному соотношению как доковидный был", - сказал он.

Как отметили в краевом Минсоцразвития, в 2020 году Центр занятости населения Пермского края помог найти работу более 45 тыс. человек, было предложено более 130 тыс. вакансий. Снижение уровня безработицы происходит благодаря пакету мер, которые были приняты региональными властями. Среди них: активное содействие в трудоустройстве и повышении квалификации безработных граждан, создание дополнительных рабочих мест, в том числе и поиск кадров для крупных предприятий региона, а также возможности для профессионального обучения. На выравнивание ситуации на рынке труда направили из федерального и регионального бюджетов более 1 млрд руб. Средства направлены, в частности, на материальную помощь работникам пострадавших отраслей, на создание дополнительных рабочих мест, на субсидии субъектам МСП для сохранения рабочих мест, на выплаты предприятиям за временную занятость граждан, а также на заключение социальных контрактов на трудоустройство.

Для желающих найти работу создан государственный информационный ресурс "Работа в России", на котором также можно размещать резюме и дистанционно контактировать с работодателями. Также региональные власти заключили соглашение с федеральным ресурсом HeadHunter, что позволило пополнить банк вакансий на 10 тыс. предложений.