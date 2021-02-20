Конкурс на лучшие инновационные продукты в туристической сфере объявили в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе на лучшие инновационные туристические продукты открыли в Москве. Об этом сообщил в субботу в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас COVID-19 понемногу отступает, ждем открытия границ. Чтобы поддержать туриндустрию, объявили конкурс на лучшие инновационные туристические продукты. Победители получат поддержку экспертов, смогут найти инвесторов и корпоративных партнеров, протестировать свои технологии и выйти на международные рынки", - написал Собянин.

Он уточнил, что заявки принимаются до 19 марта на платформе Московского инновационного кластера. "Туристическая отрасль Москвы сильно пострадала от пандемии. Выдержать удар помог внутренний туризм: столица приняла почти 13 млн гостей из регионов нашей страны", - отметил мэр.

Как сообщается на данной платформе, к участию в конкурсе Travel Tech Challenge приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании в туристической индустрии по направлениям: Travel Tech - инновационные туристические продукты, маркетплейсы, системы бронирования с использованием искусственного интеллекта; Social Tech - решения в сфере социальной ответственности туристической индустрии; Sustainable Travel - технологии, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду от туристической индустрии; COVID-19 - инновационные решения по тематике COVID-19 (безопасные путешествия); RUSPASS - решения для цифрового туристического сервиса RUSSPASS.

"Условия участия: наличие готового продукта или MVP; компетенции в создании технологий и управлении бизнесом; готовность основателя стартапа лично принять участие в программе; готовность стать резидентом Московского инновационного кластера; соответствие продукта заявленным направлениям трека; готовность пилотирования решения с корпорацией-партнером", - уточняется на сайте конкурса.

Так, участники конкурса получат: запуск пилотных проектов с корпоративными заказчиками; создание новых бизнес-связей и масштабирование проекта; доступ в круг предпринимателей-единомышленников и к коллективному знанию; новых клиентов из числа партнеров конкурса; возможность привлечения инвестиций после успешного прохождения всех этапов конкурса.