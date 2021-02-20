Минэкономразвития предложило сформировать систему аутсорсинга патентной экспертизы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России предложило сформировать систему аутсорсинга патентной экспертизы для сокращения сроков экспертизы заявок на выдачу патента и защиты инвестиций в инновации, следует из двух проектов постановления правительства (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, система аутсорсинга патентной экспертизы будет сформирована в дополнение к действующему механизму патентования в Роспатенте.

"Предварительные информационный поиск и оценку патентоспособности будут проводить аккредитованные Роспатентом вузы и научные организации. Предполагается, что ключевыми условиями такой аккредитации будут доступ к необходимому массиву информации и наличие компетентных экспертов", - указывается в документе.

Отмечается, что создание системы аккредитованных организаций позволит сократить сроки проведения экспертизы заявок на выдачу патента. При этом, по мнению авторов инициативы, такая экспертиза будет более глубокой за счет участия специалистов высочайшего класса, знакомых с последними тенденциями в соответствующих сферах науки и техники, что сделает патентную защиту более устойчивой, а инвестиции бизнеса в инновации более надежными.

"Решение об использовании системы аутсорсинга будет принимать сам заявитель, который сможет договориться об условиях, в том числе сроке и цене, с аккредитованным НИИ или вузом. Порядок аккредитации и требования к аккредитуемым организациям устанавливаются указанными постановлениями правительства РФ", - отмечается в документе.

Выгода для заявителя

Кроме того, ведомство предлагает снизить пошлины в отношении заявок, по которым проведена предварительная экспертиза, чтобы сделать систему аутсорсинга более выгодной для заявителя. Согласно предложениям, скидка 50% будет действовать при наличии в патентной заявке отчета аутсорсинговой организации о предварительном информационном поиске и предварительной оценке патентоспособности изобретения или полезной модели. Отмечается, что результаты предварительной патентной экспертизы, проведенной аккредитованной организацией, будут учитываться Роспатентом при решении о регистрации или об отказе в регистрации изобретения или полезной модели.

"Поправки направлены на повышение привлекательности и удобства государственных услуг, предоставляемых Роспатентом. Новые электронные охранные документы позволят правообладателям регистрировать инновационные решения проще, дешевле и быстрее. Одновременно аутсорсинг экспертизы более сложных технических решений позволит удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов Роспатента, требующих наиболее глубокую экспертизу в кратчайшие сроки", - отмечает заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, практика привлечения ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций к предварительному информационному поиску и патентной экспертизе широко используется, например, в Южной Корее - стране, которая входит в число мировых технологических лидеров. "Привлечение к процессу предварительного информационного поиска ведущих научных центров нашей страны позволит активировать [научно-технологический] потенциал", - заявил Ивлиев.

Как следует из документов, аккредитованные центры получат доступ к базам Роспатента, и смогут пользоваться для поиска и экспертизы всеми информационными ресурсами ведомства. Это обеспечит более высокий качественный уровень экспертизы заявок, сделает ее быстрее. "При этом сам заявитель будет выбирать - обращаться ли ему в такие аккредитованные Роспатентом организации или же использовать исключительно возможности экспертизы Федерального института промышленной собственности", - добавил Ивлиев.