Экспорт зерна из России с начала сельхозгода вырос на 28,5%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Экспорт зерна из России с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года), по данным на 11 февраля, вырос на 28,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и достиг 36,3 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за январь и февраль) на 11 февраля 2021 года, в текущем 2020-2021 сельскохозяйственном году уже экспортировано зерновых культур 36,3 млн тонн, что на 28,5% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (28,3 млн тонн)", - сообщили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что объем экспорта пшеницы за сезон составил 30,1 млн тонн, что на 28,2% выше уровня аналогичного периода сезона 2019-2020 сельхозгода, ячменя - 4,1 млн тонн (+48,5%), кукурузы - 1,8 млн тонн (-0,6%). В материалах министерства со ссылкой на Международный совет по зерну также говорится о том, что, по данным на 11 февраля 2021 года цены на условиях FOB (при которых продавец выполняет свои условия, когда груз попадает на борт судна в порту погрузки) в Новороссийске составили: на российскую пшеницу IV класса (с содержанием протеина 12,5%) - $280 за тонну, что на $7 за тонну ниже показателя неделей ранее, на ячмень - $247 за тонну (минус $3 за тонну за неделю). Как добавили в Минсельхозе, по данным экспертов зернового рынка, за неделю цены на кукурузу выросли на $4 за тонну и достигли $264 за тонну.

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 12 февраля 2021 года составляет 135,3 тыс. тонн, добавили в министерстве. По данным региональных органов управления АПК на 11 февраля 2021 года среднероссийские цены на пшеницу третьего класса составили 14 тыс. 274 рублей за тонну (+0,1% за неделю), на пшеницу четвертого класса - 13 тыс. 541 рублей за тонну (+0,7% за неделю), на пшеницу пятого класса - 12 тыс. 874 рублей за тонну (+0,6% за неделю), на ячмень фуражный - 11 тыс. 608 рублей за тонну (+0,8% за неделю), на рожь продовольственную - 10 тыс. 611 рублей за тонну (-1,6% за неделю) , на кукурузу - 13 тыс. 314 рублей за тонну (+2% за неделю).

По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых в 2019-2020 сельскохозяйственном году составил 41,7 млн тонн, в том числе пшеницы - 33,2 млн тонн. Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить порядка 50 млн тонн. Минсельхоз оценивает экспорт зерна в текущем сельхозгоду в 45 млн тонн, из которых 35 млн тонн придется на пшеницу.

О пошлинах на зерно

С 15 февраля в России вступило в силу действие взимание вывозных пошлин на пшеницу, размер которых до 1 марта будет составлять €25 за тонну, а затем, с 1 марта по 30 июня будет повышен до €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.

С 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта.