Акции "Норникеля" упали почти на 4% после заявления президента компании Потанина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже упали на 3,9% и в моменте торговались по 27 тыс. 30 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:49 мск.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

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По данным на 14:02 мск, ценные бумаги замедлили падение до 3,6% и находились на отметке 27,1 тыс. за штуку.

Котировки компании снижаются после заявления президента "Норникеля" Владимира Потанина о причинах обрушения здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Оно, по словам Потанина, произошло из-за грубого нарушения техники безопасности, руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей.