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Сбербанк предупредил россиян о мошеннической схеме с опросами

Если после прохождения небольшого опроса или любых несложных действий предлагается крупная сумма вознаграждения - это мошенники, подчеркнули в банке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сбербанк предупреждает россиян о распространенной схеме мошенничества, когда жертве обещают крупное вознаграждение за прохождение опроса. Об этом кредитная организация сообщила в официальном Telegram-канале.

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"Если после прохождения небольшого опроса или любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения - это мошенники. Если вы осуществите предлагаемый закрепительный платеж, то никогда не получите обещанное вознаграждение и не сможете связаться с мошенниками", - сказала эксперт из управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Азима Раджабова в видеоролике, размещенном в Telegram-канале.

Также в банке сообщили, что мошенники могут использовать в своих схемах различного рода лотереи. Раджабова отмечает, что крупные компании всегда размещают информацию о проводимых акциях на официальных сайтах и группах в социальных сетях.

Также эксперт напомнила, что на сайте Сбербанка есть специальный сервис, на котором можно проверить подозрительный сайт или номер телефона.

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