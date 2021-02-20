Глава Airbus призвал прекратить торговую войну с США из-за субсидий

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Спор о взаимных пошлинах между ЕС и США, введенных в связи с давним делом Airbus - Boeing, должен быть разрешен. Такое мнение высказал в субботу глава Airbus Гийом Фори, выступая в эфире радиостанции France Inter.

"В США существуют пошлины для самолетов Airbus, ввозимых в страну. Аналогичные пошлины - 15% - применяются к лайнерам Boeing, импортируемым в Европу. Сейчас, во время пандемии, это оказывает негативное влияние на всех [участников спора]. Мы все должны прийти к "прекращению огня" и надлежащему урегулированию [этого вопроса]", - отметил Фори.

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО) и предоставлении своим самолетостроителям запрещенных госдотаций. В 2019 орган разрешения споров ВТО констатировал наличие нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно $7,5 млрд. 9 ноября прошлого года Евросоюз ответил на этот шаг введением новых тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму $4 млрд в год.