Росреестр предлагает облегчить процедуру аукционов с землей в госсобственности

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Росреестр подготовил законопроект, согласно которому предлагается снять административные барьеры при продаже или аренде через торги земельных участков, находящихся в государственной собственности. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом устанавливается сокращение сроков принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также решения о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с 30 до 20 дней, при этом в случае, если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, - с 45 до 35 дней", - говорится в сводном отчете к законопроекту.

Также в Росреестре предлагают уточнить срок, в течение которого уполномоченный орган должен провести аукцион по продаже или аренде участка в государственной собственности. В законопроекте прописано, что на подготовку к торгам следует отвести не более трех месяцев с момента принятия решения о проведении аукциона. Таким образом, по мнению авторов документа, органы власти или местного самоуправления не смогут необоснованно затягивать сроки продажи или аренды земель.

Кроме того, граждане и крестьянские или фермерские хозяйства могут быть включены в реестр недобросовестных участников аукциона, если подали заявку на торги, но не приняли в них участие.

По закону земельные участки в госсобственности могут предоставляться без торгов, если за 30 дней сбора заявок поступает только одна. В этом случае участок можно получить за половину кадастровой стоимости. Но как только на аукцион поступает еще одна заявка, стоимость земли рассчитывается по рыночной цене. Однако второй участник торгов может не принять в них участие, в этом случае добросовестному участнику приходится заключать договор купли-продажи или договор аренды по более высокой цене.

"Нередки случаи, когда такие недобросовестные участники предлагают первоначально заявившимся гражданам снять свои заявки с аукциона за определенную сумму", - отмечается в сводном отчете. Росреестр предлагает решить эту проблему путем создания реестра недобросовестных участников аукциона.