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Пандемия COVID-19

Володин: действия президента и кабмина минимизировали риски для экономики в 2020 году

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность по итогам года продемонстрировали рост

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что России удалось минимизировать риски падения экономики в 2020 году за счет эффективных мер, принятых президентом Владимиром Путиным и правительством. Такое мнение он выразил в ходе интервью каналу "Дума ТВ" в субботу.

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"Прогнозы в прошлом году были очень неутешительные, особенно на пике пандемии. Специалисты, эксперты говорили, что, возможно, падение экономики составит выше 5%. Сейчас видим, что страна за счет тех эффективных мер, которые принимал президент, над которыми работало правительство, минимизировала эти риски. Снижение экономики составило немногим более 3%", - отметил Володин.

Он также обратил внимание на то, что сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность по итогам прошлого года продемонстрировали рост. Кроме того, по словам спикера, "несмотря на серьезное падение в жилищном строительстве, темпы удалось восстановить и выйти даже немного с плюсом в сравнении с 2019 годом". В то же время проблемы, связанные с пандемией, сильно повлияли на работу таких отраслей как туризм, гостиничный бизнес и вообще сферу услуг, отметил Володин, подчеркнув, что с этими вызовами предстоит бороться.

"Вызовы, с которыми мы столкнулись, еще раз показали, что наша страна эффективно развивается, мы можем многое - спасаем жизни людей, помогаем друг другу. Сделали все от нас зависящее, чтобы экономика, столкнувшись с такими проблемами, не снижала сильно темпы", - подчеркнул Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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