Россия выделила $5,2 млн МВД Киргизии на борьбу с наркотрафиком

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство России по инициативе МВД России выделило более $5 213 тыс. МВД Киргизии на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МВД России, согласованное с Минфином России и МИДом России, о финансировании за счет средств федерального бюджета мероприятий по оказанию финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизской Республики в 2021-2022 годах в размере до $5 213,6 тыс.", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что в текущем году для этих целей должно быть выделено до $3 481,4 тыс., в следующем - до $1 732,2 тыс. Минфину следует обеспечить выделение данных средств за счет федерального бюджета по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета.