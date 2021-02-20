ТМК разместила трехлетние биржевые облигации на 10 млрд руб.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила размещение биржевых облигаций общей суммой в 10 млрд руб. со сроком погашения через три года, следует из материалов компании.

Ставка купона составила 7,15% годовых, сообщили ТАСС в пресс-службе ТМК.

Всего компания разметила 10 млн ценных бумаг по открытой подписке, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. руб.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане.