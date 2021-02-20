{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТМК разместила трехлетние биржевые облигации на 10 млрд руб.

Номинальная стоимость одной бумаги 1 тыс. руб.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила размещение биржевых облигаций общей суммой в 10 млрд руб. со сроком погашения через три года, следует из материалов компании.

Ставка купона составила 7,15% годовых, сообщили ТАСС в пресс-службе ТМК.

Всего компания разметила 10 млн ценных бумаг по открытой подписке, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. руб.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане.

Теги
Россия
Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля
С 1 февраля были введены заградительные пошлины на лом
Читать полностью