Кабмин может рассмотреть новые меры ограничения цен металла по итогам февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство рассмотрит дополнительные меры ограничения цен на металл, если они не стабилизируются по итогам февраля, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы приняли решение - с 1 февраля ввели заградительные пошлины на лом. Считаем, что эта ситуация частично рынок стабилизирует. И уже видим, что цена несколько снизилась. Пока она не восстановилась до уровня 2019 года, но, скорее всего, и не восстановится. Но уже нет завышения в 70-80%. Если сейчас по итогам февраля не будет стабилизирована цена, будем рассматривать дополнительные меры", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что металл в себестоимости строительства разных типов домов составляет от 2% до 10%, поэтому его удорожание "приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья". Вице-премьер добавил, цена металлопродукции в основном повысилась не на заводах, а у перепродавцов. По его словам, ФАС сейчас проверяет, есть ли нарушения.

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября увеличилась более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба РФ. Минпромторг также не исключил введение запрета на экспорт лома, если принятая правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной.