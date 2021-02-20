Отток ликвидности из банков из-за наличных в 2020 году оказался выше прогнозов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Отток ликвидности из российских банков из-за наличных денег оказался выше ожидаемых значений по итогам 2020 года и составил 0,2 трлн рублей, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

"Прогноз Банка России содержал предпосылки о том, что прирост спроса на наличные деньги будет меньше за счет уже сформированных запасов. В результате по итогам года отток ликвидности из-за наличных денег оказался выше ожидаемых значений. В январе, после новогодних праздников, объем наличных денег в обращении сезонно снизился. Однако приток средств за счет этого фактора был несколько ниже, чем в предыдущие годы и составил 0,2 трлн рублей (в январе 2020 года: 0,4 трлн рублей)", - отмечает регулятор.

В октябре 2020 года отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении замедлился и был близок к сезонному, а в ноябре впервые с января сменился небольшим притоком в результате возврата части средств в банки.

Накопленные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции граждан и бизнеса на осенний рост заболеваемости коронавирусом, указывают в ЦБ. В декабре сезонное увеличение объема наличных денег в обращении было основным фактором оттока ликвидности. Динамика показателя была близка к значениям предыдущего года, так как экономические агенты не стали возвращать ранее полученные наличные средства в банки, а кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в декабре 2019 года.