ЦБ прогнозирует инфляцию выше 4% в I-III кварталах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России будет превышать целевой уровень в 4% в I-III кварталах, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7-4,2%, отмечается в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в I-III кварталах 2021 года, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7-4,2%. На среднесрочном горизонте с учетом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%", - сообщает регулятор.

ЦБ напоминает, что пиковое значение инфляции относительно сооветствуюшего периода прошлого года ожидается в I квартале 2021 года. Затем из-за ослабления действия проинфляционных факторов темп роста цен замедлится. "К концу года он вернется к целевому значению в 4% и будет сохраняться вблизи него в дальнейшем. Сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике будут определяться исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, динамики российской экономики и внешних рынков", - указывает регулятор.

Российская экономика уже прошла часть восстановительного пути, устойчивый переход к которому ранее прогнозировался в 2021 году, говорится в документе. Таким образом, пик восстановительной динамики также сместился - с 2022 на 2021 год. Как следствие, уровень выпуска, соответствующий допандемическому уровню (конец 2019 - начало 2020 года), может быть достигнут уже к концу 2021 года, считают в ЦБ.

"Отрицательный разрыв выпуска перейдет к околонулевым значениям, дезинфляционное влияние отрицательного разрыва выпуска в 2021 году будет существенно меньше ожидаемого ранее", - отмечается в докладе.

ЦБ прогнозирует, что по итогам 2021 года рост ВВП России составит около 3-4%, в 2022 году - 2,5-3,5%, в 2023 году - 2-3%.

Как подчеркивает регулятор, влияние эпидемической обстановки на российскую экономику постепенно уменьшается. "Риски для реализации базового сценария остаются на повышенных уровнях, однако влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается. Но все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое нельзя полностью исключить до тех пор, пока продолжается рост заболеваемости и появляются новые штаммы, а вакцинация в ряде стран задерживается", - говорится в докладе.

Снижение импульсивных покупок и стремление россиян формировать финансовую "подушку", вызванное введенными в период пандемии ограничениями, также могут замедлить восстановление внутреннего спроса после спада в 2020 году. В ЦБ отметили, что нельзя исключать структурного сдвига в потребительских предпочтениях, которые могли измениться за время пандемии, и могут влиять как на текущую экономическую ситуацию, так и на прогноз развития российской экономики на среднесрочном горизонте. "Потребители стали реже посещать магазины традиционного формата, предпочитая либо заказы онлайн, либо более редкие посещения при большем объеме покупки. Продолжение этой тенденции может привести к тому, что общий объем спроса снизится (например, при более редком посещении объем незапланированных покупок тоже оказывается ниже)", - говорится в материале.

Кроме того, противоэпидемические ограничения вызвали стремление населения формировать финансовую "подушку" на случай снижения дохода. "Привычка к поддержанию повышенного уровня сбережений и неготовности тратить уже имеющиеся может привести к тому, что траектория восстановления внутреннего спроса сложится ниже ожидаемой", - добавил регулятор.

При этом риски ухудшения эпидемической обстановки также нельзя полностью исключать до тех пор, пока продолжается рост заболеваемости и появляются новые штаммы, а вакцинация в ряде стран задерживается, подчеркнули в ЦБ. Кроме того, в случае сильной мутации вируса существующие вакцины могут оказаться неэффективными против новых штаммов, и ограничительные меры по всему миру будут сохранены на более длительном горизонте, опасаются в ЦБ.