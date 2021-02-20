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Fix Price Group получила листинг на Мосбирже

Дата начала торгов пока не раскрывается
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Fix Price Group в субботу получила листинг своих депозитарных расписок на Московской бирже. Об этом говорится в материалах торговой площадки.

Отмечается, что бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.

На сегодняшний день работает 4 191 магазин Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.

Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.

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