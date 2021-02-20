Экспорт сахара из РФ с начала сельхозгода снизился на 56,7%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Экспорт сахара из России с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) по 7 февраля снизился на 56,7% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого сельхозгода и составил 244,5 тыс. т. Об этом говорится в материалах Центра агроаналитики при Минсельхозе России.

По их данным, более половины (52,4%, или 128,2 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву (85,7 тыс. т), Краснодарский край (24,3 тыс. т) и Липецкую область (18,2 тыс. т).

В основном из России вывозится белый сахар: в текущем сезоне по состоянию на 7 февраля экспортировано 192 тыс. т, что составляет 78,5% зарубежных поставок сахара. Основными импортерами белого сахара стали страны бывшего СССР: Узбекистан (57,7 тыс. т), Казахстан (51,5 тыс. т), Украина (34,9 тыс. т) и Азербайджан (14,9 тыс. т), на долю которых пришлось 82,8% белого сахара, или 159 тыс. т.

Сахара-сырца экспортировано 52,5 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (48 тыс. т). В центре также сообщили о том, что экспорт сахара из России за неделю с 1 по 7 февраля по сравнению с предыдущей неделей вырос на 16,6% и составил 2,7 тыс. т. Значительный объем сахара был вывезен на Украину - 1,5 тыс. т, или 55,6% недельного экспорта продукции. Также поставки осуществлялись в Азербайджан (0,5 тыс. т), Республику Бенин (0,4 тыс. т) и Таджикистан (0,3 тыс. т).

Поставки российского сахара за месяц (11 января - 7 февраля) составили 9,1 тыс. т (-31%). Основной объем продукции был отгружен на Украину (6,1 тыс. т) и в Таджикистан (1 тыс. т), на долю которых пришлось 78% общего экспорта.

Производство сахара

Как сообщается в материалах Центра агроаналитики, по оперативной информации "Союзроссахара", к 8 февраля в России выработано 5 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2020 года. Переработано 31,2 млн т корнеплодов, что составляет 98,2% от их общего объема. Ожидаемое производство сахара в сезоне-2020-2021 года составляет 5,2 млн т против 7,9 млн т сахара годом ранее.

По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 14,4% и достигнет 1,06 млн га против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара - на уровне ожидаемого объема потребления.