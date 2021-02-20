Кабмин внес в Госдуму законопроект по ограничению выбросов парниковых газов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство в субботу внесло в Госдуму законопроект, который призван урегулировать отношения в сфере ограничения выбросов парниковых газов. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Отсутствие на национальном уровне законодательного урегулирования вопросов по ограничению выбросов парниковых газов сужает перспективы вхождения Российской Федерации в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах, на закрепление за страной статуса одной из лидирующих мировых держав", - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщили ранее в Минэкономразвития, которое выступило разработчиком инициативы, проект закона предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. В частности, речь идет о введении для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 года) обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Остальные организации будут вправе представлять углеродную отчетность на добровольной основе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для установления ответственности регулируемых организаций за непредставление или несвоевременное представление отчетов о выбросах парниковых газов, а также за представление в отчетах о выбросах парниковых газов недостоверной информации потребуется внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, согласно пояснительной записке, вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен кабмином в масштабе экономики РФ с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.

Климатические проекты

Законопроект также предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты. Речь идет о проектах, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. В частности, для таких проектов будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим, порядок верификации результатов таких проектов, а также порядок и форма представления отчетов об их реализации.

"Важным элементом предлагаемого регулирования, является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов. Появление этого механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции и предоставляемых услуг, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения заинтересованные организации, что будет способствовать в целом модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий и повышению качества природных поглотителей парниковых газов, включая леса", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Так, согласно законопроекту, углеродные единицы станут новой категорией имущественных прав. Для установления особенностей их налогообложения потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ, отмечают в кабмине. "Дальнейшим развитием данного механизма сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения после принятия законопроекта станет проведение работы на международном уровне по взаимному признанию углеродных единиц", - указано в пояснительной записке к проекту.