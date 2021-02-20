В РФПИ рассказали о переговорах с компаниями Австрии на тему производства "Спутника V"

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с несколькими компаниями в Австрии по вопросу организации производства вакцины "Спутник V". Об этом в эфире австрийской радиостанции О-1 сообщил в субботу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он назвал австрийские компании одними из лучших для производства фармацевтических препаратов.

"Мы уже ведем переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы сотрудничать с Австрией как в производстве, так и экспорте из Австрии в другие страны", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ не стал сообщать названия австрийских компаний, с которыми российская сторона ведет переговоры. Это делается с тем, чтобы не оказывать давления на соответствующие компании, добавил он.

Дмитриев также рассказал, что видит поддержку российской вакцины из Австрии, Германии, Франции и Италии. "Пытаются найти какую-то политику в вакцине, ее просто нет", - подчеркнул он.

Позже стало известно, что посольство России в Австрии передало австрийскому правительству информацию о готовности РФПИ производить вакцину "Спутник V" на территории этой страны. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"В связи с вашим вопросом могу подтвердить, что по инициативе РФПИ правительство Австрии проинформировано об имеющихся возможностях", - отметил посол, комментируя заявление главы РФПИ о переговорах с австрийскими компаниями по производству "Спутник V".

Позиция властей Австрии

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил 7 февраля в интервью газете Welt am Sonntag, что Австрия готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса, если они будут зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств. 2 февраля в австрийском Минздраве на вопрос ТАСС о возможности применения "Спутник V" в случае регистрации в ЕС сообщили, что Австрия готова изучить использование дополнительных препаратов в рамках австрийской стратегии вакцинации, если такие будут зарегистрированы в Евросоюзе. Однако в настоящее время республика покрыла собственные потребности в вакцине.

Как сообщали ТАСС в Ассоциации фармацевтической промышленности Австрии Pharmig, организация производства "Спутник V" в этой стране может потребовать технического переоснащения существующих производственных линий, а на создание новой площадки может уйти до двух лет. В настоящее время в Австрии уже ведется производство компонентов для одной вакцины против COVID-19. Переход на производство от обычных вакцин к препаратам против COVID в отраслевом объединении назвали очень затратным.