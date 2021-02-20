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WhatsApp ограничит функционал пользователей, которые не примут обновленную политику

В соответствии с ней они должны делиться данными с Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp ограничит возможности пользования своим приложением всем, кто не примет обновленные положения политики мессенджера до 15 мая, в соответствии с которыми пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте технической поддержки.

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"Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", - говорится в сообщении.

По сведениям интернет-портала TechCrunch, неактивные аккаунты пользователей, согласно правилам компании, полностью будет удалены через 120 дней с момента последнего использования приложения.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике экспертов и пользователей во многих странах. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram.

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