Под Архангельском в 2022 году построят крупный животноводческий комплекс

ТАСС, 20 февраля. Власти Архангельской области совместно с "Устьянской молочной компанией" (УМК) рассчитывают в 2022 году возвести на территории Устьянского района животноводческий комплекс на 8 тыс. коров, который станет одним из крупнейших на Северо-Западе России. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Устьянском районе появится один из крупнейших на Северо-Западе страны животноводческий комплекс. Строящийся животноводческий комплекс в деревне Черновская может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России. В этом убедился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который сегодня работает в Устьянском районе. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 4,5 млрд рублей. Полностью ввести его в строй инвестор планирует в феврале 2022 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ежегодные налоговые отчисления предприятия составят более 800 млн рублей. Комплекс рассчитан на 8 тыс. коров, порядка 3,2 тыс. из них - дойные. Всего на 62 гектарах здесь будет построено девять ферм и два доильно-молочных блока. Комплекс будет производить 90 т молока в сутки, это практически в два раза больше, чем "Устьянская молочная компания" производит сейчас.

По словам председателя совета директоров "УМК" Александра Фиалковского, уже построены котельная и гараж, в котором осталось сделать освещение и отопление, заведен под крышу административно-бытовой корпус.

"Важно, что инвестор позаботился об экологической безопасности столь крупного объекта животноводства. Видно, что обеспечен полностью безопасный цикл - на это местные жители обращали особое внимание. Важно, что благодаря строительству комплекса будет создано порядка 300 новых рабочих мест. А нацеленность компании на переработку позволит оставлять добавочную стоимость конечного продукта в области и районе", - приводит пресс-служба слова Цыбульского по итогам поездки на объект.

По данным пресс-службы, первый этап строительства должен завершиться уже в этом году.