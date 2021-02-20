Зеленский одобрил решение СНБО о национализации нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в государственную собственность нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", контроль над которым СМИ страны связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте офиса президента Украины.

"Рекомендовать офису генерального прокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины обеспечить защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов", - говорится в указе. В тексте документа указано о необходимости принять меры для "проверки соблюдения законодательства при передаче в эксплуатацию, использовании, отчуждении части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины, и по результатам проверки принять соответствующие меры реагирования".

Днем ранее СНБО принял решение о возврате в госсобственность нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", который является частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу. По данным украинских СМИ, его владельцами являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с "окружением Виктора Медведчука". Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, всем соответствующим органам дано указание "законным путем вернуть это в собственность украинского народа", а также разобраться, каким образом "собственность государства оказалась в частных руках".

Ранее директор украинской консалтинговой группы "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн сообщал, что в случае возвращения в госсобственность данный трубопровод перестанет функционировать и превратится в "кучу металлолома". Кроме того, по мнению эксперта, это приведет к удорожанию стоимости дизельного топлива в стране.