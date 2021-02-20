В РФПИ рассчитывают, что "Спутник V" одобрят в Словакии в ближайшее время

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена в Словакии в ближайшее время. Об этом заявил в субботу глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Мы надеемся, что Словакия и, может быть, ряд других государств тоже одобрят это ["Спутник V"] в ближайшее время", - сказал он.

Дмитриев также подчеркнул, что разработчики "Спутника V" готовы к сотрудничеству с зарубежными производителями для повышения эффективности их вакцин. "Мы увидели падение на две трети эффективности вакцины Pfizer по сравнению с южноафриканским вариантом. Мы считаем, что добавление нашего компонента, в том числе в вакцину Pfizer, в другие [вакцины], может более эффективно помочь бороться с мутациями. Это показывает нашу открытость. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны", - пояснил глава фонда.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время вакцина зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Гане, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.