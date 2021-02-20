Казанское МПО открыло производство газотурбинных энергоустановок

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО), завершив строительство первой газотурбинной энергоустановки, фактически открыло новое и важнейшее направление энергетического машиностроения, сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на церемонии в субботу, в которой также принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Есть повод поздравить вас с открытием нового производственного направления, разработки и производства таких газотурбинных установок, которые, по сути дела, сегодня определяют тренд в энергетике, широко используются как эффективные средства выработки электроэнергии и тепла для автономных поселков, небольших производственных объединений. По своей эффективности они превосходят крупные энергетические объекты", - сказал Борисов.

Как пояснил на церемонии приемки объекта гендиректор КМПО Дамир Каримуллин, первая ГТЭУ суммарной электрической мощностью 17,3 МВт и тепловой мощностью 37,9 МВт будет использоваться предприятием для собственных нужд. После тестирования и запуска установки предприятие сможет сэкономить 300 млн рублей в год на электроэнергии и теплоэнергии, а "излишки" продавать через единую энергосистему.

"Это как лидерный образец, в период производства и строительства этой установки мы уже подписали контракт на поставку этих энергетических установок. Сдавать мы будем уже в этом 2021 году", - сказал Дамир Каримуллин, отметив, что предприятие переходит на этап испытаний установки, пусконаладочные работы уже завершены.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, строительство установки - один из этапов реализации комплексной программы по повышению энергоэффективности предприятия, которая предусматривает создание высокоэффективного и надежного энергоцентра. Работа ГТЭУ позволит сократить затраты предприятия на энергоносители на 30% с учетом продажи "излишков" электрической энергии на розничном рынке, так как из года в год тарифы на энергию и тепло растут.

О предприятии

АО "Казанское моторостроительное производственное объединение" (КМПО) - одно из крупнейших в России предприятий авиационной и машиностроительной промышленности. Основное направление деятельности - серийное производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе для транспортировки и распределения природного газа, а также производство газотурбинных энергетических установок.