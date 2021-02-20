На Украине под санкции подпала сеть магазинов "Спортмастер"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети магазинов спортивных товаров "Спортмастер". Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте офиса главы государства.

Согласно тексту документа, санкции "распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре". Эта компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Китае и Польше. Для этого предприятия сроком на три года предусмотрено ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз на Украину или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Кроме того, в субботу Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против еще 18 компаний, среди которых: Севастопольский государственный университет, зарегистрированные в России компании: "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Фармацевт плюс", "Дон Экспорт", "ИСС-Софт", "ИндаСофт", "Роузвуд Шиппинг", "Донские Угли", "БИОТЭК", "Гемодженикс", "Медоборудование", "Тосол-Синтез трейдинг".