Средняя сумма займа на подарок к 23 февраля снизилась почти вдвое

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средняя сумма микрозайма на подарок к 23 февраля в 2021 году снизилась почти вдвое, до 8 500 рублей по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании компании IDF Eurasia (сервис микрофинансирования Moneyman), которая проанализировала заявки более 80 тыс. своих клиентов. Материал есть в распоряжении ТАСС.

"В 2021 году относительно 2020 года наблюдается противоположная тенденция. Средний чек снизился практически вдвое - до 8 500 рублей (-48,5%) у женщин и до 9 100 рублей у мужчин (-46,2%)", - отмечается в исследовании.

При этом в 2020 году средний размер займа к Дню защитника отечества по сравнению с 2019 годом вырос на 15% - до 16 550 рублей у женщин и на 23% - до 17 300 рублей у мужчин.

По данным исследования, 18% женщин на занятые средства планируют купить одежду или аксессуары (бумажники, ремни), 15% - электронику (смарт-браслеты, наушники, портативные колонки и так далее), 13% изготовят подарок своими руками (свяжут, нарисуют, испекут), 8% подарят настольные игры, по 7% подарят алкоголь, аксессуары для автомобиля, книги, парфюм. "Примечательно, что незыблемую из года в год классику (носки и пену для бритья) подарят только 5% опрошенных", - говорится в материале.

В исследовании отмечается, что под влиянием пандемии из списка подарков исчезли билеты на концерты и другие мероприятия, и появились товары для досуга - книги, настольные игры.

"В предшествующие годы среди участников рынка бытовало мнение, что у заемщиков решение об оформлении займа накануне гендерных праздников чаще всего носит спонтанный характер. И в результате в разрезе таких займов уровень просрочки оказывается выше средних показателей. Наш опыт говорит об обратном - просрочка по ним всегда находилась в пределах средних значений. Мы видим, что кризис научил заемщиков более ответственно подходить к финансам и рассчитывать запрашиваемые суммы", - комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.