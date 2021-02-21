Эксперты рассказали, кто дарит наибольшие суммы на подарочных картах к 23 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Наибольшие суммы на подарочных картах к 23 февраля дарят женщины в возрасте 31-40 лет. Средний чек в данной категории составил 6 127 рубль, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", проведенного на основе данных сети банкоматов кредитной организации.

По данным более раннего опроса банка, среди 45,5% респондентов деньги были признаны самым желанным подарком.

"По данным сети АТМ "Русского стандарта", в преддверии 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2021 года) женщины в среднем пополняли предоплаченные карты на 5 680 рублей. При этом подарок на минимальную сумму составлял 1 000 рублей, а самый большой чек пополнения карты - 13 500 рублей", - говорится в материале, где также отмечается, что самые большие средние чеки подарков зафиксированы среди женщин 31-40 лет (6 127 рублей)

На втором месте по величине чека находятся клиентки 41-50 лет, в среднем в феврале пополнявшие подарочные карты через АТМ на сумму в 3 712 рубля. Третье место - у клиенток в возрасте 51-60 лет с суммой в 2 550 рублей, на последнем месте оказались россиянки 21-30 лет, которые в среднем дарили мужчинам 1 650 рублей на предоплаченных картах.

По данным исследования банка, проведенного в прошлом году к 8 марта, самые большие суммы женщинам дарили мужчины в возрасте 41-50 лет (средний чек в 9 053 рубля), мужчины 31-40 лет в среднем пополняли подарочные карты на 4 114 рублей, клиенты старшего возраста 51-60 лет - на 3 150 рублей, клиенты в возрасте 21-30 лет - на 1 500 рублей.

В отличие от женщин, деньги на подарочной карте чаще всего (80% карт) дарили мужчины более молодого возраста - 31-40 лет (у женщин категория 41-50 лет). На втором месте по количеству пополненных карт оказались клиенты 41-50 лет (18%), 2% разделили между собой самые молодые (21-30 лет) и самые старшие мужчины (51-60 лет).