Мантуров заявил, что сделку по продаже 50% акций "ВР-Технологий" планируют закрыть до мая

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Эмиратский холдинг Tawazun и "Вертолеты России" планируют до мая 2021 года закрыть сделку по продаже 50% компании "ВР-Технологии". Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, Tawazun также закупит по 100 вертолетов VRT-300 и VRT-500 для нужд местных организаций и полиции.

"Он [объем сделки в €400 млн] не пересмотрен, потому что все основные финансовые параметры этой сделки были согласованы в конце 2019 года. И на днях прошло заседание комиссии по иностранным инвестициям… До мая месяца коллеги уже планируют довести до конца саму сделку. Но при этом есть составляющая, которая связана как с разработкой, так и с запуском производства, то есть, по сути, совместным владением двух продуктов - VRT 300 и VRT 500. И при этом есть вторая составляющая, связанная с покупкой по 100 единиц каждого из направлений, то есть и вертолета и беспилотника, местной стороной", - сказал он.

Мантуров уточнил, что заказчиком станут местные службы. "Насколько мы понимаем, это заказ в том числе для эмиратской полиции", - добавил министр.

На этой неделе правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку арабской Tawazun с "Вертолетами России" по "ВР-Технологиям". Как сообщалось, Tawazun намерен купить 50% акций компании "ВР-Технологии", которая разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT 500 и беспилотный VRT 300.

О сделке было объявлено в 2019 году, предполагалось, что совместные инвестиции обеих сторон в развитие компании составят около €400 млн. Как уточнял тогда Мантуров, в ОАЭ рассматривают использование техники, которую производит "ВР-Технологии", в первую очередь как такси из аэропорта Дубая в разные точки для туристов, которые будут заинтересованы в быстром передвижении. По мнению гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, ближневосточные инвесторы "ускорят реализацию проектов VRT 300 и VRT 500".

Компания "ВР-Технологии" была создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России". Компания разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT 500 и беспилотный VRT 300.